Plus de 1 800 détenus s'évadent d'une prison

Plus de 1 800 détenus se sont échappés lundi d'une prison de l'État d'Imo, dans le sud-est du Nigeria, après une attaque perpétrée par «des hommes armés», ont déclaré les services pénitentiaires nigérians. «La prison d'Owerri (...) a été attaquée vers 2h15 du matin lundi par des hommes armés non identifiés qui ont libéré de force 1 844 détenus», a indiqué dans un communiqué le porte-parole des services pénitentiaires nigérians, Francis Enobore.

«Des témoins ont raconté avoir vu un nombre important d'hommes armés à bord de pick-ups (...), ils ont aussitôt attaqué le personnel de la prison avant de faire exploser la porte principale», explique ce communiqué. De son côté, le chargé de communication des prisons de l'État d'Imo, James Madugba, a confirmé l'attaque et affirmé que la «situation est sous contrôle», invitant les habitants à «continuer à vaquer à leurs affaires».

L'État d'Imo se trouve dans l'ancienne région indépendantiste du Biafra, où le mouvement de l'IPOB (The Indigenous People of Biafra) affiche ses velléités séparatistes et a récemment montré des vidéos dans lesquelles on peut voir des dizaines, voire des centaines de combattants à l'entraînement. Neanmoins, le porte-parole du groupe, Emma Powerful, a réfuté tout lien avec cette attaque, dans un communiqué envoyé à l'AFP, qualifiant toute information les accusant de «mensongère» et «fallacieuse».

(L'essentiel/afp)