Une opération de police fait au moins 14 morts

Au moins quatorze personnes ont été tuées lundi lors d'opérations de la police et de l'armée contre des trafiquants de drogue dans des favelas et en banlieue de Rio de Janeiro, ont annoncé l'armée et la presse.

Le commandement militaire chargé de la sécurité a fait état de la mort de huit personnes lors d'une intervention de ses forces dans des favelas, tandis que l'agence de presse officielle Agencia Brasil rapportait la mort de six membres de gangs présumés, après une course poursuite à Niteroi, ville située en face de Rio.

(L'essentiel/afp)