«Elle pourrait mettre le feu à tout l'univers Trump»

«Il n’y a pas assez d’eau sur Terre pour contenir le feu qu’elle pourrait mettre à tout l’univers Trump. Il est difficile d’exprimer toute l’angoisse que cela va causer». Si l’on en croit un ancien employé de la Maison-Blanche interrogé par Axios, le livre que sortira Stephanie Grisham en octobre s’annonce explosif. Cette femme a été la porte-parole de Melania Trump de 2017 à 2019, puis la porte-parole de Maison-Blanche de 2019 à 2020, puis de nouveau de l’ex-première dame dès avril 2020.

Dans son livre intitulé «I’ll Take Your Questions Now: What I Saw in the Trump White House», Stephanie Grisham s’attaque notamment à Melania Trump, qu’elle compare à Marie-Antoinette, relate le Guardian. La conseillère estime qu’elle était comme «la reine perdue: méprisante. Vaincue. Détachée». Selon Politico, qui a pu se procurer des extraits du livre, Stephanie Grisham a été choquée par l’attitude de Melania Trump après les émeutes survenues le 6 janvier au Capitole.

Peu concernée par les émeutes au Capitole

«Voulez-vous tweeter que les protestations pacifiques sont le droit de chaque Américain, mais qu’il n’y a pas de place pour l’anarchie et la violence?» a demandé la porte-parole à la première dame. Réponse de Melania Trump: «Non».

D’après Stephanie Grisham, sa patronne était plus préoccupée par l’organisation d’une séance photos pour un tapis qu’elle avait choisi. Melania Trump a d’ores et déjà contre-attaqué, via un communiqué: «Le but de ce livre est évident. Il s’agit d’une tentative de se racheter après une mauvaise performance en tant qu’attachée de presse, des relations personnelles ratées et un comportement non professionnel à la Maison-Blanche», a-t-elle réagi.

D’autres révélations fracassantes sont attendues. Une source éditoriale a en effet confié à Politico que Grisham avait «secoué un nid de frelons» et qu’elle révélerait «des pépites potentiellement peu flatteuses» sur d’autres personnes, notamment Jared Kushner, Donald Trump, et Mark Meadows, le dernier chef de cabinet de Trump. «Stephanie a des secrets sur Trump que même la première dame ne connaît pas. Des secrets qu’il ne veut pas qu’elle connaisse. Ils seront dans ce livre», assure cette source.

