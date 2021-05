Les questions des enfants font craquer le braqueur

Dix-huit élèves et un conducteur de bus scolaire ont vécu une étrange et terrifiante mésaventure, jeudi matin, à Columbia (Caroline du Sud). En stage dans l’armée, un jeune homme de 23 ans s’est échappé de la base militaire de Fort Jackson parce qu’il voulait rentrer dans son New Jersey natal. Armé d’un fusil non chargé, Jovan Collazo est monté à bord d’un bus scolaire et a menacé le conducteur, alors que les enfants venaient d’embarquer pour se rendre à l’école, rapporte ABC.

Dans un premier temps, la jeune recrue a demandé au chauffeur de le déposer dans la prochaine ville. «Je dois féliciter le conducteur, il a gardé son calme. On peut imaginer qu’ils étaient terrifiés», a souligné Leon Lott, shérif du comté de Richland. Après un bon kilomètre de route, les écoliers ont commencé à bombarder Collazo de questions, comme «On va où?» ou «Est-ce que tu vas nous faire du mal?». Agacé, le jeune homme a fini par faire descendre les enfants et le conducteur. Il a pris les commandes du véhicule, non sans peine.

The Fort Jackson private wanted to go home, so he ‘hijacked’ a school bus full of kids, officials say https://t.co/ZVlBqKE83e pic.twitter.com/S6irGTnWgw — ArmyTimes (@ArmyTimes) May 7, 2021

Incapable de conduire correctement le bus scolaire, la recrue a laissé tomber. Il a laissé son fusil sur place et s’en est allé à pied. Le jeune militaire a été repéré par la police alors qu’il arpentait le quartier à la recherche de vêtements et d’une personne pouvant le véhiculer. Il a été arrêté sans résistance. «Cet incident aurait pu se terminer tragiquement. Je n’avais jamais aussi peur de ma vie que quand j’ai reçu ce coup de fil», confie Baron Davis, le directeur des écoles de la région.

Personne n’a été blessé, et les responsables de la base militaire de Fort Jackson ont présenté leurs excuses pour cet incident. Jovan Collazo a été mis en examen pour 19 chefs d’accusations dont enlèvement, attaque à main armée et carjacking, sans blessure physique conséquente, notamment.

(L'essentiel/joc)