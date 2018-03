Trump va taxer les importations de métaux

«Je les promulguerai la semaine prochaine», a affirmé le président américain lors d'une rencontre à la Maison-Blanche avec des producteurs d'acier et d'aluminium américains. «Et elles seront appliquées pour longtemps», a-t-il souligné. Le président américain a évoqué des tarifs douaniers de 25% pour l'acier et de 10% pour l'aluminium sans toutefois spécifier quels pays ils viseront. «Vous devrez reconstruire vos industries», a-t-il indiqué à l'intention des industriels qu'il recevait, ajoutant que les importations à bas prix aux États-Unis «détruisent nos entreprises et nos emplois».

Ces déclarations interviennent alors que Liu He, conseiller économique du président chinois, est en visite à Washington. Il devait rencontrer des responsables de la Maison-Blanche mais pas M. Trump, ont indiqué à l'AFP des responsables américains. Donald Trump a en principe jusqu'au 11 avril dans le cas de l'acier et jusqu'au 19 avril dans celui de l'aluminium pour se prononcer sur des mesures visant les importations aux États-Unis qu'il accuse d'être subventionnées et écoulées à des prix inférieurs à leurs coûts de production (dumping).

«Pas la meilleure approche»

Le Washington Post faisait état jeudi d'intenses et difficiles discussions avec ses conseillers «sur la nature et la forme» de ces sanctions. M. Trump n'en aura finalement que dévoilé les grandes lignes dans de brèves déclarations. Mais celles-ci ont contribué à accélérer la chute de Wall Street dont l'indice vedette DJIA perdait autour de 2% vers 19h GMT, lesté par la forte baisse de sociétés exportatrices comme Boeing (-4%), Caterpillar (-3%) et United Technologies (-3,5%).

Le président de la banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, qui vient de prendre ses fonctions après avoir été nommé par Donald Trump, a également fait part de ses réticences face à l'arme des sanctions commerciales, estimant notamment lors d'une audition devant le Sénat que «les droits de douane n'étaient pas la meilleure approche» et que «d'une façon générale» les échanges commerciaux avaient «un impact positif» sur l'économie.

(L'essentiel/afp)