Le Pacte sur les migrations va être adopté

Les représentants de plus de 150 pays se réunissent lundi à Marrakech, au Maroc, pour approuver le Pacte mondial sur les Migrations piloté par l'ONU. C'est par un simple coup de marteau que le texte destiné à renforcer la coopération internationale pour une «migration sûre, ordonnée et régulière» sera adopté lundi matin après proclamation orale, selon les informations diffusées par l'ONU à Marrakech. Sans vote ni signature, la conférence intergouvernementale de Marrakech devait être une simple étape formelle du processus, avant un ultime vote de ratification le 19 décembre à l'Assemblée générale de l'ONU.

Mais le sujet déchaînant les passions, une quinzaine de pays ont fait part de leur retrait ou du gel de leur décision. «Il est étonnant qu'il y ait eu autant de désinformation à propos de ce que le Pacte est et de ce qu'il dit, il ne crée aucun droit de migrer, il ne place aucune obligation sur les États», a martelé Louise Arbour, la représentante spéciale de l'ONU pour les migrations. Un total de 159 des 193 pays membres de l'ONU ont confirmé leur présence à Marrakech. Il y a environ 258 millions de personnes en mobilité et migrants dans le monde, soit 3,4% de la population mondiale.

Les États-Unis n'en sont pas

Non contraignant, le Pacte recense des principes (défense des droits de l'homme, des enfants, reconnaissance de la souveraineté nationale) et liste des propositions pour aider les pays à faire face aux migrations (échanges d'information et d'expertises, intégration des migrants). Il interdit les détentions arbitraires, n'autorisant les arrestations qu'en dernier recours. Les défenseurs des droits de l'Homme le trouvent insuffisant, notamment sur l'accès des migrants à l'aide humanitaire. Ses détracteurs le voient comme un encouragement à un flux migratoire incontrôlé.

Les États-Unis, qui s'étaient retirés de l'élaboration du texte en décembre 2017 en le jugeant contraire à la politique d'immigration du président Donald Trump, ont lancé vendredi une nouvelle salve contre le Pacte et contre toute forme de «gouvernance mondiale». La décision du Premier ministre belge Charles Michel de se rendre à Marrakech a fait exploser sa coalition gouvernementale avec les nationalistes flamands du N-VA.

(L'essentiel/afp)