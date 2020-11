L'ado tueur libéré grâce à une mobilisation

Kyle Rittenhouse, the teen accused in the fatal shooting of two people in August during protests in Kenosha, Wisconsin, was released from custody after posting $2 million in bail, according to the county's sheriff's department https://t.co/6v7NWhaXKT pic.twitter.com/lrJ9boGWBh — CNN (@CNN) November 20, 2020

Kyle Rittenhouse «est sorti de prison», a écrit l'avocat Lin Wood sur Twitter, remerciant ceux qui avaient contribué à réunir la somme nécessaire pour le faire libérer, parmi lesquels l'acteur Ricky Schroder. Selon les médias américains, Kyle Rittenhouse, partisan du président Donald Trump et amateur d'armes, s'était rendu en août à Kenosha pour «protéger» la ville des émeutiers en marge de manifestations contre les violences policières.

Ces dernières avaient éclaté à la suite d'une bavure policière lors de laquelle un agent blanc a gravement blessé un Afro-Américain, Jacob Blake, en lui tirant à bout portant plusieurs balles dans le dos. Le père de famille a survécu, mais pourrait ne plus jamais remarcher.

Des vidéos mises en ligne semblent montrer Kyle Rittenhouse armé d'un fusil d'assaut au milieu de manifestants. Sur l'un des enregistrements, il paraît s'enfuir alors qu'un autre jeune s'écroule au sol avec une balle dans la tête. Sur une autre vidéo, on le voit être poursuivi par un groupe, tomber à terre, se retourner l'arme à la main. Des tirs sont alors audibles.

This is Kyle Rittenhouse, 17, an Illinois resident who was just charged with first-degree murder of two people last night in Kenosha, Wisconsin. This teen, whose social media history is full of misogyny and white supremacy, had easy access to an AR-15.

Donald Trump s'était rendu à Kenosha début septembre, en pleine campagne présidentielle, et avait alors refusé de condamner les actes de Kyle Rittenhouse. «Vous avez vu la vidéo, il essayait de leur échapper (...) J'imagine qu'il était dans de sales draps et qu'il aurait probablement été tué», avait-il déclaré, reprenant la ligne de défense du jeune homme. Pour son avocat Lin Wood, Kyle Rittenhouse est un «prisonnier politique» qui n'a fait «qu'essayer d'aider les autres et de se défendre lorsqu'il a été attaqué».

(L'essentiel/afp)