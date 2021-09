L'héroïne interceptée devait inonder l'Europe

L'Azerbaïdjan a annoncé, lundi, avoir intercepté plus d'une demi tonne d'héroïne qui devait être acheminée en Europe, l'une des plus grande saisie dans ce pays du Caucase situé sur une route majeure du trafic de drogue. Selon un communiqué des douanes azerbaïdjanaises, la saisie a eu lieu dans la ville de Bilassouvar, dans le sud-est du pays, lorsque les gardes-frontières ont inspecté une voiture faisant la route depuis l'Iran vers la Lettonie, pays membre de l'Union européenne. Au total, 527 kilogrammes d'héroïne ont été découverts.

Selon les autorités azerbaïdjanaises, les trafiquants de drogue utilisaient par le passé l'enclave du Nagorny-Karabakh, territoire disputé entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, comme route de transit pour leurs drogues. De larges pans de territoires autour et au sein du Nagorny-Karabakh ont été cédés à l'Azerbaïdjan par l'Arménie en 2020 à la suite d'une guerre de six semaines ayant opposé ces deux pays voisins du Caucase.

En conséquence, les trafiquants ont commencé à utiliser davantage les postes frontaliers azerbaïdjanais pour le trafic à destination de l'Europe, selon la même source.

(L'essentiel/afp)