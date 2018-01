Éviter le retour de «bombes à retardement»

«Cela sera un des gros enjeux des années à venir d'assurer une prise en charge suffisamment spécifique et au long cours pour (...) que ces petits» mineurs de moins 13 ans, «qui sont peut-être des bombes à retardement compte tenu de tout ce qu'ils ont vu» en terme d'atrocités «soient véritablement éduqués», a relevé le chef du parquet antiterroriste sur RTL.

Il faut absolument «innover» pour traiter ces enfants qui ont pu «être amenés par leurs parents» à «assister à des décapitations», voir «des armes à la maison tous les jours» et vivre «sur des valeurs non tolérantes, anti-démocratiques», a insisté François Molins, rappelant que les mineurs de plus de 13 ans qui ont pu participer à des combats faisaient eux l'objet de mandats d'arrêt ou de recherche.

Le procureur a de nouveau souligné qu'il fallait se départir de toute «naïveté et angélisme». «Il y a (eu) une inflexion idéologique» à partir de l'été 2017 lorsque des organes liés au groupe État islamique «ont appelé les femmes et les enfants à participer au jihad armé». Quelques dizaines d'adultes -hommes et femmes- se trouvent actuellement dans des camps ou des prisons en Irak ou en Syrie avec plusieurs dizaines de mineurs, d'après une source proche du dossier.

(L'essentiel/AFP)