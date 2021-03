8 morts et 170 blessés dans un centre de migrants

Un incendie, survenu dimanche dans un centre de rétention pour migrants de la capitale yéménite Sanaa, a fait au moins huit morts, des migrants et des gardiens, ainsi que plus de 170 blessés, a indiqué l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). «La mort de huit personnes a été confirmée mais le bilan des victimes est beaucoup plus élevé», a tweeté Carmela Godeau, directrice de l'agence onusienne pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

«L'OIM intervient en particulier pour fournir des soins d'urgence à plus de 170 blessés, dont plus de 90 se trouvent dans un état grave», a-t-elle précisé, ajoutant que les causes de l'incendie restaient «indéterminées» à ce stade. «C'est simplement l'un des nombreux dangers auxquels les migrants doivent faire face depuis le début de la crise au Yémen il y a six ans», a-t-elle relevé.

Plusieurs milliers de migrants sont bloqués au Yémen d'après les estimations.

(L'essentiel/afp)