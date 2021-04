310 hectares de forêts dévastés par un incendie

Un incendie qui s’est déclaré le week-end dernier a ravagé quelque 310 hectares de forêt de la chaîne de montagne touristique de Tepozteco, dans l’État mexicain de Morelos (centre), a indiqué mercredi le gouvernement. La Commission nationale des forêts de l’État a affirmé dans l’après-midi que l’incendie était maîtrisé à 90%.

Deux cents pompiers ainsi que des volontaires sont à l’œuvre pour éteindre l’incendie, a rapporté la protection civile. Les autorités attribuent l’incendie à la sécheresse qui touche plusieurs régions du pays depuis quelques semaines. Elles excluent qu’il existe un risque pour les habitants de la région et ont appelé la population à se tenir à l’écart.

En 2016, la montagne de Tepozteco avait subi un incendie qui a détruit quelque 260 hectares de forêt. La montagne est couronnée par une pyramide, l’une des plus grandes attractions pour les touristes dans la région. Les températures élevées et l’absence de pluies au printemps boréal ont provoqué quelque 80 incendies de forêt dans le pays, selon la Coordination nationale de la protection civile. Les plus dévastateurs ont été enregistrés dans les États centraux de Queretaro, San Luis Potosi et Morelos, ainsi qu’à Guerrero (sud).

