Il s'était enfin remis du 11-​​Septembre, le Covid l'a tué

Le service de police de New York (NYPD) paie un lourd tribut au coronavirus: mercredi, il a perdu pour la 27e fois l'un de ses membres. Robert Cardona, 41 ans, a succombé à la maladie après en avoir vaillamment combattu une autre. «Il était dévoué à son travail et à sa fonction d'enquêteur. Il a non seulement servi les habitants de la ville, mais aussi ses collègues», a réagi Paul DiGiacomo, président de l'association de soutien aux enquêteurs.

La vie de Robert Cardona a été un véritable parcours du combattant, écrit le «New York Daily News». L'Américain avait intégré le NYPD en juillet 2001, deux mois avant les attentats qui ont changé la face du monde. À force de s'activer dans les décombres des tours du World Trade Center, le policier avait fini par développer un cancer. Le quadragénaire était en rémission et avait pu reprendre le travail, mais le destin l'a rattrapé.

«J'ai confiance: nous allons nous en sortir»

Le mois dernier, Cardona a été hospitalisé et diagnostiqué positif au coronavirus. Il est décédé mercredi, laissant derrière lui un fils de 8 ans et des collègues effondrés. Dans un message adressé à ses troupes, Dermot Shea leur a fait part de son espoir. «À vous tous: c'est normal de se sentir bouleversé. Nous sommes effrayés et fatigués. Mais comme vous, j'ai confiance: nous allons nous en sortir», a assuré le commissaire.

With profound sadness, I inform you of the loss of two additional members of our NYPD family. Detective Robert Cardona & Traffic Enforcement Agent Carol Ryer lost their battles with #COVID19 today.The hearts of all members of the NYPD are heavy as we vow to #NeverForget. pic.twitter.com/ONowVFu7RW— Commissioner Shea (@NYPDShea) April 16, 2020

Selon Paul DiGiacomo, le NYPD est en train de lentement se remettre de cette crise l'ayant durement frappé: «C'est probablement la période la plus sombre pour le grade d'enquêteur. Nous en avons perdu cinq en si peu de temps. C'est comme s'ils avaient été abattus dans l'exercice de leur fonction. Je considère ce virus comme une balle invisible.»

Mercredi, la police de New York a annoncé le décès de deux autres employées: Carol Ryer, agente de la circulation dans le Bronx, et Denise Prince, technicienne en communication qui travaillait pour le NYPD depuis 21 ans.

(L'essentiel/joc)