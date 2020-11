«Un grand jour»: le conseiller d'Obama craque en direct

“This is vindication for a lot of people who have really suffered.”



Van Jones reacts after CNN projected Joe Biden as the winner of the presidential election. https://t.co/HO9WG1teTJ pic.twitter.com/ILBiXk3tfV — CNN (@CNN) November 7, 2020

Ces quatre années de présidence de Donald Trump ont été un calvaire pour de nombreux Américains, et la défaite de Donald Trump sonne comme une libération pour plusieurs d'entre eux. Illustration frappante, l'émotion du conseiller spécial de Barack Obama, après l'annonce de la victoire de Joe Biden.

Venu commenter la victoire du candidat démocrate sur le plateau de CNN, Van Jones était ému aux larmes. Une émotion sincère accompagnée d'un discours fort: «C'est plus facile d'être père ce matin. Raconter la vérité, ça compte. Être une bonne personne, ça compte. Si vous êtes musulmans dans ce pays, vous n'avez plus à vous inquiéter que le président ne veut pas de vous ici. Si vous êtes un immigré, vous n'avez plus à craindre que le président soit heureux de voir des bébés ou des jeunes renvoyés sans raison», explique-t-il dans une tirade remplie de soulagement.

«Un grand jour pour ce pays»

«I can't breathe ("Je ne peux pas respirer"), ce n'était pas que George Floyd. De nombreuses personnes n'arrivaient plus à respirer dans ce pays. Chaque jour vous vous réveillez et vous voyez ces tweets, puis vous vous interrogez. Puis vous allez au magasin et vous constatez que ceux qui masquaient leur racisme deviennent de plus en plus méchants avec vous».

Le militant des droits civiques s'est ensuite félicité de ce qu'il considère comme «un grand jour» pour le pays. «Je suis désolé pour ceux qui ont perdu, pour eux c'est un jour triste. Mais pour beaucoup d'autres personnes, c'est un grand jour», a-t-il conclu.

(th/L'essentiel)