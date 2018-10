Les militaires ont ordre de tirer sur les pilleurs

La police indonésienne a d'ores et déjà arrêté des dizaines de personnes pour pillage dans la zone sinistrée autour de la ville côtière de Palu, réduite à l'état de ruines. Des survivant se sont servis dans les stocks de magasins, à la recherche de nourriture et d'eau potable. «S'il y a de nouveaux pillages, nous ferons d'abord un tir de sommation, puis nous tirerons pour neutraliser» les pilleurs, a déclaré le colonel Ida Dewa Agung Hadisaputra. «Nous pouvions le tolérer (NDLR: le pillage) le premier ou le deuxième jour parce qu'ils avaient besoin de ces choses. Mais le troisième jour, ils se sont mis à piller des choses comme les équipements électroniques», a-t-il ajouté.

Il a indiqué que chaque véhicule d'approvisionnement serait gardé par cinq soldats armés. Le séisme et le tsunami survenus vendredi ont fait plus de 1 400 morts. Et la région pourrait devoir faire face aux retombées d'un volcan qui s'est réveillé mercredi. Près de 200 000 personnes, dont des dizaines de milliers d'enfants, ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, a estimé le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (UNOCHA).

(L'essentiel/afp)