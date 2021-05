8 soldats capturés à la frontière colombienne

Huit soldats vénézuéliens ont été «faits prisonniers» par un groupe armé d’irréguliers colombiens dans le sud-ouest du Venezuela, près de la Colombie, une zone où se déroulent des combats avec l’armée depuis le 21 mars, selon une ONG qui a diffusé un communiqué qu’elle présente comme émanant du groupe.

La Croix Rouge dit avoir pris connaissance du texte. Dans ce communiqué, rendu public par l’ONG de défense des droits de l’homme Fundaredes, très critique du pouvoir, un groupe dissident des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) dit avoir «capturé comme prisonniers de guerre» huit soldats dont il donne l’identité. Il en appelle «aux bons offices de la Croix-Rouge» à qui il dit vouloir les remettre.

«Neutralité et confidentialité»

«Nous confirmons que nous avons pris connaissance de ce communiqué mais nous ne ferons aucune déclaration, notre travail humanitaire étant régi par des principes de neutralité et de confidentialité», a affirmé un membre de la Croix-Rouge à l’AFP.

Depuis fin mars, les combats dans cette région de grande insécurité et à la frontière poreuse ont fait 16 morts du côté de l’armée selon le bilan officiel du ministère de la Défense vénézuélien qui a fait état de «pertes» infligées à l’ennemi et de plus d’une trentaine de prisonniers. Des milliers de civils ont fui le secteur.

Caracas, qui renforce régulièrement ses troupes dans la zone, dit avoir lancé en mars des opérations pour libérer son territoire de toute incursion de groupe armé colombien. Le Venezuela accuse ces groupes d’avoir posé des mines antipersonnel et d’être en cheville avec le narcotrafic.

(L'essentiel/AFP)