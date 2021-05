Bernie tente de bloquer une vente d’armes à Israël

Le sénateur américain Bernie Sanders a présenté, jeudi, une résolution pour tenter de bloquer une vente d’armes à Israël, d’un montant de 735 millions de dollars, une initiative qui suit celle d’autres élus de l’aile gauche du Parti démocrate, mais qui a très peu de chances d’aboutir.

«À un moment où des bombes fabriquées aux États-Unis dévastent Gaza et tuent des femmes et des enfants, nous ne pouvons tout simplement pas laisser une autre énorme vente d’armes se dérouler sans même avoir un débat au Congrès», a écrit le sénateur indépendant.

The devastation in Gaza is unconscionable. We must urge an immediate ceasefire. The killing of Palestinians and Israelis must end. We must also take a hard look at nearly $4 billion a year in military aid to Israel. It is illegal for U.S. aid to support human rights violations.