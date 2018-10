Il n'y a désormais plus de taxis pour l'ISS

La compagnie de taxis pour Station spatiale internationale (ISS) ne prend plus de passagers jusqu'à nouvel ordre. Les fusées russes Soyouz, qui sont les transporteurs exclusifs de tous les astronautes de la planète vers l'ISS depuis 2011, sont clouées au sol jusqu'à la conclusion de l'enquête diligentée par l'agence spatiale russe sur les causes de la défaillance d'une fusée transportant un Russe et un Américain, jeudi matin, au Kazakhstan.

L'astronaute Nick Hague et le cosmonaute Alexeï Ovtchinine ont dû activer la procédure d'urgence pour détacher leur capsule de la fusée, deux minutes environ après le décollage, et revenir sur Terre, leur chute étant ralentie par des parachutes. Ils sont sains et saufs. Le prochain lancement d'une fusée Soyouz, avec trois nouveaux membres d'équipages vers l'ISS, était prévu le 20 décembre, mais tous les vols ont été suspendus le temps de l'enquête. Personne ne s'avance sur une durée. «Que ce soit deux ou six mois, je ne veux pas spéculer», dit Kenny Todd, de l'équipe ISS de la Nasa.

Quid des personnes dans l'espace?

Au minimum, la suspension devrait durer «plusieurs mois», selon Erik Seedhouse, professeur à l'université aéronautique Embry-Riddle en Floride. Il rappelle que des vaisseaux Progress, transportant uniquement du matériel mais dont les lanceurs sont similaires à la fusée qui a eu un problème jeudi, avaient connu des déboires en 2015. Il n'est pas exclu que les trois membres d'équipage actuels de l'ISS, l'Allemand Alexander Gerst, l'Américaine Serena Aunon-Chancellor et le Russe Sergueï Prokopiev, doivent rester plus longtemps que prévu, alors qu'ils devaient rentrer en décembre.

En général, l'ISS compte cinq ou six spationautes à bord, pour des missions d'environ six mois. Ils se relaient et l'ISS a ainsi été continuellement habitée depuis novembre 2000. Un problème potentiel est que le vaisseau Soyouz leur permettant de revenir sur Terre, qui est déjà amarré à l'ISS, a une autonomie d'environ 200 jours à partir de l'amarrage en juin dernier, en raison des batteries installées à bord, a confirmé la Nasa... ce qui repousse en théorie à janvier la date-limite pour un retour sur Terre.

(L'essentiel/afp)