Selon Dubaï, la princesse Latifa est «prise en charge»

«Sa famille a confirmé que son Altesse est prise en charge chez elle, soutenue par sa famille et des professionnels de la santé. Son état continue à s’améliorer et nous espérons qu’elle reprendra une vie publique en temps voulu», a indiqué l’ambassade, en réponse à la publication par la BBC d’une vidéo non datée dans laquelle la princesse affirmait être retenue en «otage» dans son pays et craindre pour sa vie.

Après Londres, l’ONU a annoncé vendredi demander aux Emirats arabes unis des preuves de vie de la princesse Latifa, la fille du souverain de Dubaï. Une porte-parole du Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme, Liz Throssell, interrogée sur les vidéos, a indiqué aux médias que le cas de la princesse avait été soulevé jeudi auprès de la mission permanente des Émirats à Genève.

«Nous avons fait part de nos préoccupations concernant la situation, à la lumière des vidéos inquiétantes qui sont sorties cette semaine. Nous avons demandé plus d’informations et de précisions sur la situation actuelle» de la princesse Latifa, a-t-elle précisé. Et «nous avons demandé une preuve de vie», a-t-elle assuré, en insistant sur les «graves inquiétudes» concernant le sort de la princesse.

