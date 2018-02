Une manif pour dénoncer le culte des armes

Des élèves survivants de la fusillade de Floride manifesteront fin mars à Washington pour réclamer un contrôle plus strict sur les armes à feu, un débat récurrent que les Etats-Unis échouent régulièrement à faire avancer. Baptisée «Marche pour nos vies», la manifestation aura lieu le 24 mars à Washington et dans d'autres villes du pays. Elle vise à «demander qu'une proposition de loi complète et efficace soit immédiatement présentée au Congrès» pour régler «les problèmes de violence par les armes qui sont généralisés dans notre pays», selon le site internet dédié à la manifestation.

De nombreuses voix se sont élevées depuis le massacre pour dénoncer les liens entre le monde politique et le puissant lobby pro-armes National Rifle Association (NRA) qui défend la vente libre des armes et empêcherait un renforcement de la législation au Congrès. «Ce n'est pas contre le parti républicain ou contre les démocrates», a assuré sur la chaîne ABC Cameron Kasky, un élève de Première. «Chaque homme politique des deux bords qui reçoit de l'argent de la NRA est responsable de ce type d'évènement», a-t-il affirmé, dénonçant le fait que «la NRA défend et fait la promotion de cette culture des armes». Le lobby s'oppose en effet à toute limitation au nom du deuxième amendement de la Constitution qui garantit le droit de posséder et de porter une arme.

15 000 personnes tuées par une arme à feu en 2017

Près de 15 600 personnes ont été tuées par une arme à feu en 2017 dans le pays de quelque 320 millions d'habitants, selon l'organisation Gun Violence Archive qui ne compte pas les suicides. L'objectif est de «créer une nouvelle normalité où ce serait considéré comme une honte pour les hommes politiques d'accepter l'argent de la NRA», a ajouté le jeune homme. Pour une autre élève, Emma Gonzalez, tous les étudiants américains devraient s'impliquer dans ce débat car tous courent le même danger. «Ils doivent nous rejoindre pour faire passer notre message», a dit l'élève de Terminale, qui avait dénoncé la veille avec force le soutien financier de la NRA à la campagne de Donald Trump en 2016.

Le débat sur un contrôle des armes est régulièrement ravivé après des fusillades meurtrières, mais le Congrès américain échoue régulièrement à légiférer. La résistance au contrôle des armes est fortement ancrée chez les républicains mais elle est aussi présente dans le camp démocrate, a admis sur CNN le sénateur démocrate Adam Schiff, assurant qu'il était temps que le Congrès «se bouge et fasse ce que le pays lui demande: ignorer la NRA et prendre la bonne décision». «C'est une question très politique, il faut que nous amenions les gens à voter sur cette question», a renchéri sur Fox l'astronaute Mark Kelly, époux de Gabby Giffords, une ancienne élue victime d'une fusillade en Arizona qui l'a handicapée.

(L'essentiel/afp)