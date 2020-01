Une famille égarée dans la jungle pendant 34 jours

Una mujer y sus tres hijos son rescatados tras un mes perdidos en la selva del Amazonas ???????? https://t.co/UzMJhiiyxo pic.twitter.com/fls44ZVYOy— Antena 3 Internac. (@antena3int) January 28, 2020

Un calvaire qui aura duré plus d'un mois a pris fin ce dimanche pour une mère et ses trois enfants de 10, 12 et 14 ans. Ces Colombiens passaient des vacances dans une région rurale du nord du Pérou voisin, quand, en allant retrouver le père de famille, le 19 décembre, ils se sont perdus dans la jungle amazonienne.

Une interminable équipée a alors commencé pour la femme de 40 ans et sa progéniture, qui ont survécu en mangeant des baies, des graines et des plantes. «Si on n'avait pas d'eau toutes les 30 minutes, on s'évanouissait, a dit la mère, restée anonyme. On devait s'arrêter tout le temps et les filles ne pouvaient plus marcher».

En piteux état

L'odyssée aurait pu être fatale si la petite famille n'était pas tombée sur un village indigène de l'ethnie Secoya, au bout de 34 jours. Après que la famille a été accueillie et s'est vu prodiguer les premiers soins, un membre de la communauté a lancé une alerte sur Facebook, qui est parvenue jusqu'aux autorités, raconte Diario Occidente. Au total, la mère et les trois enfants avaient parcouru pas moins de 180 kilomètres.

Des troupes péruviennes et colombiennes ont été engagées pour rapatrier les malheureux, en piteux état, vers leur ville de Puerto Leguizamo. Des images de télévision ont montré les enfants extrêmement amaigris transportés sur des civières. Couverts de piqûres, de morsures et de coupures aux pieds, ils ont été immédiatement hospitalisés.

(L'essentiel/arg)