Jennifer Nalbandian était tranquillement assise dans son canapé, mardi à Ontario (Californie), quand une explosion a retenti dans tout le quartier. Dans un premier temps, l’Américaine de 43 ans a cru avoir affaire à un tremblement de terre, mais sa fille avait un autre avis: «Non maman, je crois que ça venait du ciel», lui a-t-elle répondu. Jennifer a ouvert la porte de sa maison au moment où une deuxième explosion secouait le quartier. «Le boom m’a repoussée vers l’arrière, et la fenêtre s’est brisée», témoigne l’habitante dans le Los Angeles Times.

Il était environ 12h30 quand les pompiers ont reçu plusieurs appels faisant état de ces impressionnantes détonations: des feux d’artifice étaient en train d’exploser dans une maison du coin. «Le toit n’est plus là, carbonisé. J’ai pu voir des flammes sortir du toit. Ce sera très probablement une destruction totale», a réagi Dan Bell, porte-parole de la ville d’Ontario. À leur arrivée sur place, les soldats du feu ont retrouvé l’habitation ravagée par les flammes, tandis que des détonations continuaient de se faire entendre.

«Il était très évident qu’une grande quantité de feux d’artifice de qualité commerciale étaient en train d’exploser. Nous ne savons pas pour l’instant d’où ils venaient ni ce qui se passait dans la maison», a déclaré Ray Gayk, chef des pompiers, lors d’une conférence de presse. Deux personnes ont perdu la vie. Les voisins directs de la zone sinistrée et des gens qui se trouvaient encore dans la maison ont été évacués. Deux chevaux et un chien ont par ailleurs été secourus. L’identité des deux victimes n’a pas encore été communiquée, et l’on ignore si elles avaient un lien avec l’explosion.

La possession de feux d’artifice est illégale dans la ville d’Ontario. Des poursuites sont envisagées. La police avait déjà reçu des plaintes contre des personnes faisant exploser des engins pyrotechniques dans la zone, mais pas spécifiquement depuis la maison en question. «En fonction de la quantité de feux d’artifice ou du genre de matériel explosif qu’ils avaient là-dedans, nous dirigerons l’enquête là où elle nous mènera», a indiqué Mike Lorenz, chef de la police.

(L'essentiel/joc)