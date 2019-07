Maladie virale inconnue et mortelle en Bolivie

Les autorités boliviennes ont mis en place des mesures sanitaires et appelé en renfort des médecins étrangers pour identifier une maladie inconnue qui a fait un mort et touché au moins deux autres personnes, a indiqué lundi la ministre de la Santé Gabriela Montaño.

Les premiers diagnostics indiquent qu'il s'agit d'une «maladie virale», mais les analyses menées sur le patient décédé, une femme médecin interne, et sur les deux malades en soins intensifs «ont permis d'écarter l'hypothèse d'une grippe et d'autres maladies virales» comme la dengue, a ajouté la ministre. Le nombre de patients infectés pourrait augmenter, selon Mme Montaño, qui a signalé «trois (autres) cas suspects dans le même hôpital (de La Paz)» plus tard lors d'une conférence de presse.

Parmi ces trois nouveaux cas, deux ont été en contact avec les premiers patients infectés, à la différence du troisième, qui présente cependant des «symptômes identiques», toujours d'après la ministre. Trois médecins spécialistes des maladies infectieuses sont venus en renfort du Brésil et des États-Unis afin d'apporter leur aide aux équipes médicales locales. Fin 2018, la région tropicale où a été infecté le médecin décédé - la province de Caravani, au nord-est de La Paz - a été touchée par une épidémie de dengue qui a causé la mort de cinq personnes.

(L'essentiel/afp)