Pyongyang fête la naissance de Kim Il-​​Sung

De jeunes enfants en monocycles, des danseurs, des musiciens et des acrobates... Un grand spectacle a été organisé à Pyongyang pour lancer les festivités de l'anniversaire de la naissance de Kim Il Sung. Pendant une semaine, la capitale nord-coréenne vit au rythme du Festival artistique de l'amitié du printemps, un événement annuel qui commémore la naissance en 1912 du fondateur du régime qui, en dépit de son décès en 1994, demeure officiellement le «Président éternel» de la République populaire démocratique de Corée (RPDC).

Concerts, spectacles de danse et d'acrobaties sont au programme de ce Festival, dont c'est la 31e édition, qui vise à consolider la loyauté à l'égard de la dynastie régnante. Lors d'un spectacle en plein air, 11 enfants de cinq ou six ans en monocycle ont enchaîné des cercles devant un théâtre de Pyongyang en agitant des petits drapeaux avec le logo du Festival. Les fillettes portaient des jupes jaunes à paillettes et des vestes roses, quand les garçons arboraient casquettes et justaucorps rouges et collants blancs.

Environ 200 artistes étrangers

La date anniversaire de Kim Il Sung, le 15 avril, est «le jour férié le plus important pour les Coréens et les progressistes du monde entier», a affirmé lors de la cérémonie d'ouverture du festival le ministre nord-coréen de la Culture, Pak Chun Nam. Les Coréens progressent «vers un avenir radieux sous le leadership avisé du camarade Kim Jong Un». Arrivé au pouvoir en décembre 2011, le troisième représentant de la dynastie des Kim a largement fait avancer les programmes nucléaire et balistique nord-coréens. Ce qui a valu au pays en retour une intensification des sanctions imposées par le Conseil de sécurité de l'ONU.

Plus de 200 artistes étrangers ont toutefois participé mercredi au lancement du Festival. La majorité provenaient de Russie, l'un des plus proches alliés diplomatiques et économiques de Pyongyang. Mais il se trouvait également un petit contingent d'artistes français, espagnols ou portugais. L'Espagnole Yolanda Gavino, danseuse de flamenco, s'est dite ravie de participer au festival. «Je ne sais pas», a-t-elle répondu quand ont lui a demandé ce que cela faisait de danser en honneur de Kim Il Sung.

(L'essentiel/afp)