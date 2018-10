Ses collègues ont attrapé l'avion de justesse, pas lui

Le visage dévasté par le chagrin et l'effroi, Sony Setiawan est sous le choc. S'il est encore en vie, c'est grâce à un miraculeux concours de circonstances. Comme chaque semaine, l'Indonésien devait prendre le vol JT610 avec ses collègues et amis du ministère des Finances. Et comme chaque semaine, ils ont eu fort à faire pour se frayer un chemin dans les inévitables embouteillages. Si les copains de Sony sont parvenus à prendre l'avion, lui est resté coincé à un péage.

«Je ne sais pas pourquoi le trafic était si mauvais. D'habitude, j'arrive à Jakarta à 3h mais ce matin j'ai atteint l'aéroport à 6h20 et j'ai raté l'avion», confie Sony à Channel News Asia. L'Indonésien a pu prendre un autre vol vers Pangkal Pinang et n'a appris la terrible nouvelle qu'une fois arrivé à bon port. «Dès que j'ai entendu ça, j'ai pleuré. Je savais que mes amis étaient sur ce vol», explique-t-il. Six collègues et amis de Sony ont en effet péri dans le crash.

Effondré, l'Indonésien s'est précipité sur son téléphone pour rassurer sa famille, qui le croyait dans l'avion disparu en mer. «Ils étaient choqués, ma mère a pleuré mais je leur ai dit que j'allais bien, alors il faut juste que je sois reconnaissant», confie l'employé du ministère des Finances. Le soulagement d'être en vie n'efface cependant pas le chagrin, la peine, et cet irrationnel sentiment de culpabilité qui assomment Sony.

(L'essentiel/joc)