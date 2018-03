La guerre en Syrie a fait 350 000 morts

La guerre en Syrie a fait plus de 350 000 morts, selon un nouveau bilan fourni par l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) à trois jours du septième anniversaire du conflit. «353 935 personnes ont été tuées depuis le 15 mars 2011», a indiqué l'OSDH, qui dispose d'un vaste réseau d'informateurs à travers la Syrie.

Le bilan humain, selon l'OSDH



- 106 390 civils, dont 19 811 enfants et 12 513 femmes

- 63 820 soldats du régime

- 58 130 membres des forces pro-régime

- 63 360 jihadistes et extrémistes islamistes

- 62 039 combattants d'autres forces, notamment des rebelles non jihadistes

- 196 personnes non identifiées dont les décès ont été répertoriés

Dans cette guerre dévastatrice, les civils ont payé un lourd tribut et continuent de le faire notamment dans l'offensive que mène le régime depuis le 18 février, sur l'enclave rebelle assiégée de la Ghouta orientale, en bordure de Damas. Parmi les victimes de la guerre figurent 106 390 civils dont 19 811 enfants et 12 513 femmes, a précisé l'Observatoire.

De plus en plus d'enfants périssent dans la guerre en Syrie, a de son côté déploré le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef). L'Unicef souligne dans son rapport une augmentation de 50% du nombre d'enfants tués en 2017 par rapport à l'année précédente. Toujours selon l'organisation onusienne, quelque 3,3 millions d'enfants sont exposés aux engins explosifs à travers le pays, tandis que des dizaines d'écoles ont été touchées en 2017 seulement.

(L'essentiel/afp)