Un haut responsable jihadiste a été tué

La France a annoncé vendredi la «neutralisation» au Mali, par sa force Barkhane, d'un cadre opérationnel jihadiste de tout premier plan lié à Al-Qaïda, dont le nom était associé ces dernières années à de nombreuses attaques dans la région. La ministre des Armées, Florence Parly, a salué dans un communiqué une opération mardi engageant «d'importants moyens de renseignement ainsi qu'un dispositif d'interception composé d'hélicoptères et de troupes au sol» conduisant à une frappe contre Ba Ag Moussa, décrit comme le «chef militaire» du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) et un «cadre historique de la mouvance jihadiste au Sahel».

Ba Ag Moussa «est considéré comme responsable de plusieurs attaques contre les forces maliennes et internationales. Il était considéré comme l'un des principaux chefs militaires jihadistes au Mali, notamment chargé de la formation des nouvelles recrues», selon le communiqué.

En juin, l'armée française avait tué dans une opération au Mali le chef historique d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (Ams), Abdelmalek Droukdal. La victoire de prestige était indiscutable: l'Algérien était au coeur du jihad sahélien depuis plus de 20 ans. Mais il restait prudemment éloigné du terrain et sa mort n'a pas changé la donne sécuritaire.

(L'essentiel/afp)