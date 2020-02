Le Covid-​​19 fait un quatrième mort en Italie

Les principaux faits:

• Le bilan de l'épidémie de Covid-19 a atteint lundi 2 592 morts en Chine continentale. Au total, environ 77 000 personnes ont été infectées en Chine qui dénombre 150 décès supplémentaires ce lundi.

•Deux citoyens luxembourgeois ont été rapatriés via Paris depuis Wuhan la semaine dernière. Ils ont été placés à l'isolement. Un premier Luxembourgeois avait été rapatrié le 9 février dernier. Placé en quarantaine à son arrivée, il est en bonne santé.

•Le nord de l'Italie est sévèrement touché. Quatre cas mortels ont été enregistrés. Plus d'une dizaine de villes où sévit l'épidémie ont été bouclées par les autorités et le carnaval de Venise a été annulé.

•La Corée du Sud est désormais le foyer le plus important hors de Chine, avec 833 cas au total et sept morts.

10h30 Interdiction du commerce et de la consommation d'animaux sauvages

La Chine a décidé lundi d'interdire «complètement» et immédiatement le commerce et la consommation d'animaux sauvages, une pratique suspectée dans la propagation du nouveau coronavirus.

Le comité permanent du Parlement chinois s'est réuni lundi et a approuvé une proposition «pour interdire complètement» le commerce d'animaux sauvages, «abolir la mauvaise habitude de surconsommer des animaux sauvages et protéger efficacement la santé et la vie de la population», a rapporté la télévision d’État.

10h «Transparence» de l'Iran

«Nous nous engageons à être transparents sur la publication des chiffres» sur l'épidémie, a déclaré le porte-parole du gouvernement iranien Ali Rabii, après que le cabinet a été accusé par un député de «ne pas dire la vérité» sur l'ampleur de l'épidémie dans sa ville.

9h50 Ruée sur la nourriture

Les Italiens se ruent dans les magasins pour constituer des stocks de nourriture alors que l'épidémie de coronavirus se répand dans le pays.

Stunned by Europe's biggest surge of the #coronavirus, Italy appears to be operating in near panic mode.



Grocery store shelves in Milan are empty.