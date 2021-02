La junte multiplie les arrestations en Birmanie

La mobilisation contre le coup d’État se poursuit samedi, avec de nouvelles manifestations enclenchées dès le matin. Vendredi, ils étaient encore des centaines de milliers de manifestants dans les rues, malgré les nombreuses arrestations ordonnées par la junte.

Depuis le putsch du 1er février, «plus de 350 responsables politiques, représentants de l’État, militants et membres de la société civile, y compris des journalistes, des moines et des étudiants ont été placés en détention», a relevé l’ONU lors d’une session extraordinaire de son Conseil des droits de l'homme, jugeant «inacceptable» l’usage de la violence contre des manifestants. Lors de cette réunion, le régime des généraux a été mis sous pression avec l’adoption d’une résolution exigeant la libération immédiate d’Aung San Suu Kyi.

Des manifestants défient le couvre-feu

Vendredi soir, des comités de vigilance citoyenne ont vu spontanément le jour à travers la Birmanie, chargés de surveiller leur voisinage en cas d’opérations menées par les autorités pour arrêter des opposants.

Une vidéo filmée dans un quartier de Rangoun, la plus grande ville et capitale économique du pays, montrait de nombreux habitants envahir la rue, défiant le couvre-feu instauré à 20 heures, après des rumeurs d’une descente de la police venue arrêter des dissidents. Frappant sur des casseroles et des poêles, ils se répondaient en criant: «Nous, les habitants de San Chaung, sommes-nous unis?». «Nous le sommes! Nous le sommes!»

À Pathein (sud), connue pour ses parasols traditionnels peints à la main, des centaines de personnes ont marché de nuit vers l’hôpital public, certains armés de bâtons ou de barres de fer, pour tenter de défendre le médecin en chef, dont la nouvelle de l’arrestation par l’armée avait rapidement fait le tour de la ville. Ce médecin, qui avait rejoint le mouvement de désobéissance civile lancé dans les premières heures après le putsch, a été arrêté pendant qu’il soignait un patient. «Les policiers ont pointé leur arme sur lui et l’ont forcé à le suivre. On est sans nouvelles depuis», a raconté sa femme Phyu Lae Thu.

«Peu importe les menaces»

À Rangoun, des médecins, des étudiants et des salariés du privé ont marché sur une des grandes artères de la ville. Bravant l’interdiction des rassemblements, beaucoup ont arboré du rouge aux couleurs de la Ligue nationale pour la démocratie (LND), le parti d’Aung San Suu Kyi, d’autres ont brandi des portraits de l’ex-dirigeante de 75 ans, détenue au secret depuis 12 jours.

«Nous ne reprendrons le travail que quand le gouvernement civil de "Mother Suu" Kyi sera rétabli. Peu importe les menaces», a déclaré Wai Yan Phyo, un médecin de 24 ans, avant que la foule ne se disperse en début de soirée. Des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs autres villes, des jeunes chantant du rap et exécutant des «danses anti-coup».

Les manifestations ont été largement pacifiques, mais la tension était palpable. Les forces de l’ordre ont dispersé brutalement un sit-in dans le sud du pays. Plusieurs personnes ont été légèrement blessées par des tirs de balles en caoutchouc et au moins cinq autres interpellées.

(L'essentiel/AFP)