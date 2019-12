Avant un vote, Trump réaffirme son innocence

À quelques heures d'un vote historique au Congrès américain, Donald Trump a une fois de plus clamé son innocence, mercredi. «Pouvez-vous croire que je serai mis en accusation aujourd'hui par la gauche radicale ALORS QUE JE N'AI RIEN FAIT DE MAL!», a écrit sur Twitter, le républicain, qui devrait devenir le troisième président des États-Unis à subir une procédure en vue d'une éventuelle destitution. La Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, se réunira dans la journée pour un débat d'au moins six heures, qui mènera au vote des deux articles de mise en accusation: abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès.

Le vote, qui va marquer l'Histoire, est attendu au plus tôt en fin d'après-midi. Dans une capitale fédérale sous tension après trois mois d'une procédure acrimonieuse, la Chambre basse exercera ainsi «l'un des pouvoirs les plus solennels que lui garantisse la Constitution», a confirmé mardi soir la chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi. Il reviendra ensuite au Sénat d'organiser le procès de Donald Trump, probablement en janvier. Les républicains qui le contrôlent ont prévenu que le président serait alors acquitté.

Trump veut retourner la situation

Anticipant ce nouvel épisode dramatique d'une présidence en tous points extraordinaire, le milliardaire républicain s'était de nouveau insurgé mardi contre ses adversaires. «Vous déclarez une guerre ouverte contre la démocratie américaine», s'est-il emporté dans un courrier officiel adressé à Nancy Pelosi. Avant Donald Trump, seuls Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998 avaient subi telle avanie. Le républicain Richard Nixon, empêtré dans le scandale du Watergate, avait préféré démissionner en 1974, avant une destitution certaine. Pour Donald Trump, le vote à la Chambre n'est qu'une «tentative de coup d'État illégale et partisane», motivée par le ressentiment.

Le président veut transformer cette épreuve en victoire politique. Il pense qu'il peut galvaniser sa base et arracher sa réélection le 3 novembre prochain. Les sondages offrent un tableau nuancé. Selon l'une des enquêtes d'opinion, son taux d'approbation n'a jamais été aussi élevé depuis le début de sa présidence. Pour une autre, il battrait n'importe lequel de ses opposants démocrates. Le président et quelques-uns de ses proches sont accusés d'avoir soumis le président ukrainien Volodymyr Zelensky, à un chantage. Trump aurait fait pression pour l'ouverture d'une enquête contre le démocrate Joe Biden et son fils.

(L'essentiel/afp)