«C'est l'ouragan le plus mouillé en termes d'eau»

La situation reste précaire en Caroline du Nord et du Sud, aux États-Unis, à cause de l'omniprésence d'eau stagnante et le risque de nouvelles crues après le passage de Florence. L'ouragan, rétrogradé en dépression tropicale, a fait au moins 32 morts.

Selon CNN et les médias locaux, le président des États-Unis, Donald Trump, est attendu mercredi, dans la région.

Mardi sur Twitter, le président américain a remercié les secouristes qui sont venus en aide aux victimes de la catastrophe naturelle. Sa courte déclaration semblait cependant un brin improvisée, en témoigne cette phrase improbable sortie de sa bouche: «C'est un ouragan rude, l'un des plus mouillés que nous ayons jamais vus en termes d'eau». Cette déclaration sans queue ni tête a bien évidemment fait hurler de rire les internautes.

«Ce mec vient de dire «l'un des plus mouillés que nous ayons jamais vus du point de vue de l'eau» dans une vidéo pré-enregistrée et personne n'a jugé bon de la refaire».

«Franklin Roosevelt: La seule chose que nous ayons à craindre, c'est la crainte elle-même.

Abraham Lincoln: Ceux qui refusent la liberté aux autres ne la méritent pas pour eux-mêmes; et sous la loi d'un Dieu juste, ne peuvent pas la garder longtemps.

Donald Trump: l'un des plus mouillés que nous ayons jamais vus du point de vue de l'eau».

«Je viens de prendre une douche dans la salle de bains et je jure que c'était la douche la plus mouillée en termes de prendre une douche avec de l'eau».

Vingt-cinq décès ont été enregistrés en Caroline du Nord, six autres en Caroline du Sud. Une personne enfin a été tuée lundi en Virginie, où Florence a déclenché une quinzaine de tornades et détruit des dizaines de bâtiments, selon le National Weather Service, l'institut météorologique américain.

(L'essentiel/joc/afp)