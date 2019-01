Banni de la croisière après son coup de folie

«J'étais encore saoul de la nuit précédente. Quand je me suis réveillé, j'ai simplement décidé de sauter», a commenté Nick Naydev dans les médias, ajoutant: «Je n'ai rien senti aux pieds. mais je me suis fait mal au cou et au coccyx.»

Nick Naydev and his friends were kicked off the ship and they had to take a flight back. https://t.co/ttimMHd4Ai— Intl. Business Times (@IBTimes) 18 janvier 2019

Ce geste dangereux, effectué la semaine dernière depuis le onzième étage (une chute d'environ 30 mètres, selon Nick Naydev) lors d'une escale du «Symphony of the Seas», alors amarré à Nassau, aux Bahamas, n'a pas été sans conséquences pour le jeune homme de 27 ans, originaire de Vancouver (État de Washington).

Alors qu'il pensait juste faire rire ses amis et continuer ses vacances comme si de rien n'était, Nick Naydev a vite déchanté. Lui et ses amis ont dû quitter le navire et rentrer chez eux par leurs propres moyens.

«C'était un comportement stupide et imprudent, (le jeune homme) et ses compagnons sont désormais interdits de naviguer avec nous», a déclaré la Royal Carribean, citée jeudi par les médias américains. La compagnie a, en outre, décidé d'alerter la police locale et envisage de donner des suites judiciaires.

«Je pouvais à peine marcher pendant trois jours parce que j'avais tellement mal aux fesses. Le vol de retour fut un cauchemar, mais je vais bien maintenant», a indiqué Nick Naydev au South Florida Sun Sentinel.

