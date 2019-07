Les dernières images des huit alpinistes décédés

L'équipe de recherche de la police des frontières indo-tibétaine (ITBP) a publié lundi une vidéo poignante. Il s'agit des dernières images tournées par les huit alpinistes qui ont trouvé la mort dans l'Himalaya indien, rapporte la BBC. Fin mai, quatre Britanniques, deux Américains, un Indien et une Australienne perdaient la vie après s'être lancés à l'assaut du massif de la Nanda Devi, deuxième plus haut sommet d'Inde. Ils ont tous péri, emportés par une avalanche de haute montagne.

La caméra qu'utilisait l'équipe pour documenter son épopée a été découverte à 5 800 mètres d'altitude, dans la zone où sept cadavres ont été retrouvés, encore encordés, fin juin. Les recherches pour récupérer la huitième victime ont été abandonnées. Publiées sur Twitter, les images montrent la cordée progresser dans la neige. On entend le vent, mais aucune voix. La dernière fois que le groupe a communiqué, c'était le 26 mai alors qu'il tentait l'ascension d'un pic vierge. Le lendemain, d'épaisses chutes de neige et de grosses avalanches sévissaient dans le massif.

«C'était fascinant pour nous de voir les images (...) la GoPro s'est avérée être une sorte de boîte noire donnant un aperçu, comme pour un avion, des derniers moments des grimpeurs», a déclaré APS Nambadia, inspecteur général adjoint de l'ITBP, lors d'une conférence de presse. Les alpinistes avaient commencé leur épopée le 13 mai, emmené par Martin Moran, un guide de montagne britannique expérimenté, dont le corps n'a pas été retrouvé. Son équipe était composée des Britanniques John McLaren, Rupert Whewell et Richard Payne, des Américains Anthony Sudekum et Ronald Beimel, de l'Australienne Ruth McCance et du guide indien Chetan Pandey.

(L'essentiel/joc)