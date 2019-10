La photo en «situation room», une mise en scène?

Le visage fermé, Donald Trump suit avec gravité l'assaut mené par ses forces spéciales contre Abou Bakr al-Baghdadi. Assis autour d'une table dans la «situation room», il est entouré de son vice-président Mike Pence, du conseiller à la sécurité nationale Robert O'Brien, du secrétaire à la Défense Mark Esper, du chef d'état-major des armées Mark A. Milley, et du responsable des opérations de l'état-major des armées, le général Marcus Evans. Cette photo, qui rappelle celle de l'équipe de Barack Obama lors de la mort d'Oussama Ben Laden en 2011, a été publiée sur Twitter par Dan Scavino, l'assistant de Donald Trump.

Much better. Much more realistic pic.twitter.com/zRPLBurJWO— Mel B (@Booger_Jean) 27 octobre 2019

Peu après la diffusion de ce cliché, le photographe officiel de Barack Obama a fait part de ses doutes. Féroce détracteur de l'actuel président des États-Unis, Pete Souza a en effet laissé entendre que ce cliché avait en réalité été pris après l'opération. Sur Twitter, il a expliqué que ses métadonnées indiquaient que la photo avait été prise aux environs de 17h, soulignant que le raid s'était déroulé vers 15h30. Comme le souligne le média de fact-checking Snopes, à cette heure-là, Donald Trump venait de terminer une partie de golf.

The raid, as reported, took place at 3:30PM Washington time. The photo, as shown in the camera IPTC data, was taken at "17:05:24". https://t.co/XV0MFfFiTt— Pete Souza (@PeteSouza) 27 octobre 2019

La publication de Pete Souza a été largement partagée sur les réseaux sociaux, à la suite de quoi le photographe a tenu à édulcorer ses propos: «Je n'ai pas dit que c'était mis en scène», a-t-il rectifié sur Twitter. Souza a ajouté que les hélicoptères américains avaient en fait quitté l'Irak à 17h et avaient atteint la Syrie quelque 70 minutes plus tard. Il est donc tout à fait possible que l'opération se soit déroulée à partir de 18h10, et non 15h30. Le cliché a donc bien pu être réalisé pendant l'assaut.

Just to be clear, I didn't say it was staged. Trump himself said he didn't arrive to the Situation Room until "around 5pm". So it's definitely possible the photo was taken during the raid. https://t.co/h3yx8BbLAT— Pete Souza (@PeteSouza) 27 octobre 2019

Reste que de très nombreux internautes et médias continuent de penser que cette photo n'est qu'une opération de communication, relève Snopes. En comparant le cliché avec celui de Barack Obama et de son équipe pris en 2011, beaucoup ne peuvent s'empêcher de se sentir floués. «Laquelle de ces photos semble réelle et laquelle semble mise en scène?», a notamment réagi David Axelrod, éditorialiste politique pour CNN et ancien conseiller de Barack Obama.

Which of these pictures looks real and which looks posed? pic.twitter.com/2xnYUAq3Dj— David Axelrod (@davidaxelrod) 28 octobre 2019

Ce qui met principalement la puce à l'oreille des internautes sceptiques, c'est le fait que les protagonistes regardent plus ou moins l'objectif, et qu'ils portent tous des uniformes ou des costumes. A contrario, la photo prise en 2011 lors de l'assaut contre Oussama Ben Laden montre les occupants de la «situation room» regarder fixement l'écran, suivant avec anxiété le déroulement de l'opération. Obama est assis dans un coin de la pièce bondée et non au centre de la table, et les officiels sont habillés d'une manière plus décontractée. Certains relèvent encore que les câbles figurant sur la photo de Trump ne sont pas branchés. Deux salles, deux ambiances.

The difference between two presidencies, in two photographs.The raid took place at 3:30 PM EDT time.The trump photo was taken at 5:05 PM EDT time.Trump left his golf course at 3:33 PM EDT yesterday.That's right. Trump was golfing during the raid and this photo was staged. pic.twitter.com/nAUC357Vew— Tom Digby (@DrTDogg) 27 octobre 2019

Critics Allege Situation Room Photo Showing Trump Watching Baghdadi Raid Was Staged https://t.co/c0nLEXYrVf pic.twitter.com/FmE4ndlYuX— Mediaite (@Mediaite) 27 octobre 2019

Aucune métadonnée ni chronologie précise du déroulement des événements ne permettra d'établir si Trump et son équipe ont réellement été photographiés pendant l'assaut, ou s'ils ont pris la pose après-coup. Quoi qu'il en soit, ce cliché restera dans l'Histoire.

(L'essentiel/joc)