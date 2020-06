Des millions de photos noires sur les réseaux sociaux

De nombreux fonds noirs avec en légende le hashtag #Blackouttuesday ont été aperçus ce mardi sur Twitter et Instagram. Ces photos, bien loin des clichés du quotidien publiés sur les réseaux sociaux, vont plus loin et ont un but bien précis: soutenir les manifestations aux États-Unis contre la brutalité policière, le racisme et pour dénoncer la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, lundi 25 mai.

La mort de cet homme noir a choqué le monde entier. George Floyd est décédé après que Derek Chauvin, un policier blanc, a mis son genou sur son cou pendant plus de huit minutes. L'agent, qui a été licencié le lendemain, a été arrêté vendredi et inculpé d'homicide involontaire.

Des coupures de huit minutes

Comme des millions d’inconnus, de nombreuses personnalités internationales comme Rihanna, Emma Watson ou encore la star de la NBA Lebron James se sont joints au mouvement de soutien virtuel. Déjà plus de sept millions de photos avaient été téléchargées ce mardi vers 15h. À l'origine de cette initiative: l'industrie musicale, qui a décidé de se mettre en grève pour observer une journée sans musique, soit un «Black Out Tuesday», un «mardi débranché» en soutien aux protestations. «Ce n’est pas un jour de congé, c’est un jour pour réfléchir et trouver des pistes pour avancer vers la solidarité», a annoncé Columbia, qui a suspendu son activité, comme Warner Music Group, Universal Music et leurs filiales, reprend le Miami Herald.

Le soutien aux manifestations se tient aussi à la télévision puisque «MTV et BET ont noirci leurs écrans pendant huit minutes et quarante-six secondes», relate le quotidien de Miami. C’est la durée pendant laquelle Derek Chauvin s'est agenouillé sur le cou de George Floyd. «Peut-être qu’en coupant la musique, on pourra mieux écouter», a estimé Columbia Records.

(L'essentiel)