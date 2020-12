Il décapite deux de ses enfants, de 12 et 13 ans

#BREAKING Lancaster father charged with murder, accused of decapitating his children, ages 12 and 13, while forcing his 2 younger children to view their siblings' slain bodies https://t.co/3oue619dQc — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) December 9, 2020

Un effroyable drame est survenu, le 29 novembre, dans une maison de Lancaster (Californie). Un homme de 34 ans a décapité sa fille et son fils de respectivement 13 et 12 ans et il a conservé leurs corps durant cinq jours. Pendant tout ce temps, Maurice Taylor Sr. a gardé ses deux plus jeunes enfants, âgés de 8 et 9 ans, enfermés dans leur chambre sans nourriture. Il les a également forcés à regarder les corps de leurs frère et sœur.

Coach personnel, Maurice Taylor donnait des cours via visioconférence, explique le Los Angeles Times. Inquiets de son silence, des clients ont prévenu les autorités, craignant qu’une fuite de gaz soit survenue chez lui. Arrivés sur place, les pompiers ont découvert l’horreur à l’intérieur du logement. Le père de famille a été arrêté sur-le-champ et mis en examen quatre jours plus tard. Il a été placé en détention provisoire et sa caution fixée à 4,2 millions de dollars.

Pour l’heure, le mobile du crime reste un mystère. Les autorités n’avaient eu affaire à cette famille qu’une seule fois, il y a plusieurs années, pour des faits mineurs ne laissant absolument pas présager un crime d’une telle atrocité. La mère des enfants n’est pas considérée comme suspecte, mais les enquêteurs restent en contact avec elle. Parmi les clients de Maurice Taylor, c’est le choc le plus total. L’un d’entre eux décrit le trentenaire comme quelqu’un de «fiable», «disponible» et «doux».

(L'essentiel/joc)