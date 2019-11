«J'ai perdu mon travail, j'ai choqué beaucoup de gens»

Un couple domicilié dans le Colorado a été mis en examen pour cruauté sur animaux, lundi. Les autorités sont remontées jusqu'à ces deux personnes après des signalements de nombreux internautes outrés par des images publiées dimanche sur Facebook. Dans la vidéo, on peut voir un cheval attaché par son licol à l'arrière d'un pick-up. Le véhicule démarre sur un chemin enneigé, traînant l'animal sur près de 100 mètres.

Après une rapide enquête, la police a mis la main sur les auteurs de cet acte de maltraitance. Le cheval, nommé Trigger, a été saisi et confié à des spécialistes du bien-être animal pour une évaluation. Interrogés par CBS4 dans leur maison du comté de Grand, les propriétaires de l'animal tiennent à conserver leur anonymat. «Vous prenez une seule mauvaise décision, et elle peut détruire votre vie. J'ai perdu mon travail à cause de ça, j'ai choqué beaucoup de monde. J'ai fait vivre à notre cheval quelque chose qu'il n'aurait pas dû vivre. J'ai eu tort», a déclaré la femme.

La police mène l'enquête et demande à la population d'être patiente. «Les affaires impliquant des enfants et des animaux sont évidemment très émotionnelles. Nous devons mener nos investigations, et cela prend parfois plus de temps que ce qu'espère la communauté», a fait savoir le shérif, Brett Schroetlin. D'après le couple mis en examen, Trigger est une nouvelle acquisition qui posait des problèmes à son ancien propriétaire. «Je suis tellement désolée. Je comprends que les gens soient en colère. J'ai été si stupide, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait», a ajouté l'Américaine.

(L'essentiel/joc)