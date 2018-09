«Un... Deux... Trois... C'est tellement bon!»

La diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo cruelle a entraîné l'ouverture d'une enquête. Publiées mercredi soir sur Facebook, les images montrent un homme se filmer au volant de son 4x4, roulant à 120 km/h sur une route de campagne. «Saloperie d'émeus (NDLR: deuxième plus grand oiseau du monde derrière les autruches)!», hurle l'individu, en repérant au loin un troupeau qui tente de fuir.

Quelques secondes plus tard, l'homme se met à percuter un à un les animaux: «Un... Deux... Trois», compte-t-il en hurlant de rire. «J'ai eu celui-là aussi, et celui-ci», se félicite-t-il ensuite, avant d'exulter: «C'est tellement bon, pu***!» A la fin de la vidéo, l'automobiliste retourne la caméra et on découvre alors un jeune individu moustachu, portant des lunettes de soleil.

Alertée, la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA) du Queensland a annoncé avoir ouvert une investigation. «Nous essayons de déterminer quand et où cela a été filmé. Une cruauté aussi écœurante n'a rien à faire dans notre société», a déclaré un porte-parole à ABC. La police est également à la recherche de l'auteur de la vidéo, mais rien n'indique avec certitude que les images aient vraiment été tournées dans le Queensland. Un appel à témoins a été lancé.

Une version floutée de la vidéo

(L'essentiel/joc)