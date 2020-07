Des promos au supermarché causent l'émeute

Moments de panique, samedi, dans un supermarché de Chilpancingo, au Mexique. Dès que les stores du magasin se sont levés à 7h du matin, des centaines de personnes y sont entrées en même temps. Aucun client n’a respecté les distances de sécurité, ni les mesures anti-Covid-19. D’après plusieurs médias locaux, le magasin en question offrait plusieurs promotions. C’est ce qui aurait poussé de nombreux clients à se précipiter pour profiter de ces bonnes affaires.

Une vidéo, qui a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, montre la cohue ainsi que des personnes en venir aux mains pour prendre un chariot, ou encore des clients se faire piétiner par d’autres pour pouvoir entrer le plus rapidement possible dans le supermarché.

En pleine pandémie de coronavirus, le magasin a dû fermer ses portes, par ordre des autorités. Le montant de l’amende qui lui sera infligée n’a pas encore été divulgué, et l’on ne sait pas non plus pendant combien de temps il devra rester fermé. Les cas de Covid-19 ont dépassé les 390 000 au Mexique. Et plus de 43 000 décès y ont été enregistrés, d’après des décomptes de la Johns Hopkins University.

(L'essentiel)