L’ancien président Uribe soupçonné d’espionnage

La cour suprême de la Colombie a annoncé mardi l’ouverture d’une enquête contre l’ancien président colombien Álvaro Uribe, actuellement sénateur, soupçonné d’être impliqué dans une affaire d’écoutes illégales menées par des militaires. L’affaire remonte à 2019. La revue «Semana» a révélé en mai l’existence d’un réseau d’espionnage du renseignement militaire contre quelque 130 journalistes, hommes politiques, militaires en retraite et syndicalistes.

L’un des militaires impliqués dans le scandale a déclaré à la revue qu’il avait reçu l’ordre de transmettre des informations collectées sur une magistrate à «un homme politique connu du centre démocratique», le parti au pouvoir que dirige Álvaro Uribe, président de 2002 à 2010.

Si des preuves sont trouvées, la cour suprême peut lancer un procès pénal comme l’ancien chef de l’État. Parmi les personnes qui auraient été la cible de ces surveillances illégales figureraient Nicholas Casey, correspondant du New York Times, et José Miguel Vivanco, directeur exécutif de la division Amériques de l’organisation non gouvernementale Human Rights Watch (HRW).

(L'essentiel/afp)