Une voiture piégée dans le centre de Mogadiscio

Une forte explosion, probablement causée par une voiture piégée, a été entendue jeudi matin, près du palais présidentiel dans le centre de Mogadiscio, faisant un nombre encore indéterminé de victimes. «L'explosion a eu lieu à un barrage près du Théâtre national. Nous n'avons pas les détails, mais il y a des victimes», a indiqué un responsable sécuritaire, Mohamed Adam. «L'explosion était très forte et nous pouvions voir la fumée et la poussière envelopper la zone tout entière. C'était une voiture piégée», a affirmé un témoin, Ibrahim Farey.

«Il y a eu plusieurs autres véhicules détruits, ainsi que des immeubles. On peut voir les ambulances se précipiter vers l'endroit, mais il est impossible de s'en approcher pour l'instant», a ajouté un autre témoin, Aisha Hassan. L'explosion a eu lieu dans une rue très fréquentée proche du palais présidentiel et bordée de restaurants et salons de thé.

(L'essentiel/afp)