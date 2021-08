Trump agacé par l'ouragan qui lui vole la vedette

Donald Trump n’a visiblement rien perdu de son «amour» inconditionnel pour les médias de son pays. L’ancien président américain est intervenu lundi lors de l’émission de Todd Starnes, sur une chaîne de radio conservatrice. Lors de cette interview, le républicain s’est plaint de la couverture médiatique accordée à l’ouragan Ida, qui a causé des dégâts catastrophiques en Louisiane. L’ex-dirigeant préférerait que les journalistes s’attardent sur la situation en Afghanistan… ou plutôt sur le rôle qu’il a joué dans cette crise.

«Ils n’ont parlé que de l’ouragan toute la nuit. Ils ne veulent parler que de l’ouragan ou de n’importe quoi d’autre», déplore Donald Trump. Le milliardaire enchaîne en taclant l’administration Biden: «On ne peut pas parler de l’Afghanistan de manière rationnelle. Le niveau de stupidité… et nous avions un super accord, et même Biden l’a admis l’autre jour, c’est probablement la seule vérité qu’il ait dite.»

Le 29 février 2020, le gouvernement Trump et les talibans avaient signé un accord fixant un calendrier pour le retrait définitif d’Afghanistan des États-Unis et de leurs alliés. En échange, les talibans avaient promis de ne pas permettre que le territoire afghan soit utilisé pour planifier ou mener des actions menaçant les États-Unis. Plusieurs observateurs politiques et experts internationaux avaient alors reproché à Trump d’avoir ravivé la flamme des talibans et de préparer le terrain pour le chaos de la sortie de l’armée américaine sous Joe Biden.

Donald Trump a profité de son monologue pour gonfler le nombre de supporters présents lors de son meeting en Alabama, le 21 août. L’ex-président a en effet affirmé que 68 000 personnes avaient fait le déplacement, alors que selon le Secret Service et le bureau du shérif du comté de Morgan, il y avait environ 45 000 supporters de Donald Trump ce jour-là.

(L'essentiel/joc)