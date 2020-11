Arménie et Azerbaïdjan ont signé un accord

L'Azerbaïdjan et l'Arménie ont signé, sous l'égide de la Russie, un accord de fin des hostilités dans le conflit du Nagorny Karabakh, qui consacre des victoires militaires azerbaïdjanaises après six semaines de combats meurtriers. Près de 2 000 soldats russes de la paix vont être déployés dans les heures ou jours à venir dans cette région aujourd'hui peuplée d'Arméniens, qui a fait sécession de l'Azerbaïdjan après une guerre dans les années 1990.

Depuis la fin septembre, les affrontements les plus sanglants depuis près de 30 ans opposaient séparatistes arméniens et armée azerbaïdjanaise, des combats qui ont tourné à l'avantage de Bakou. L'accord, entré en vigueur à 21h GMT lundi, a été signé par le président azerbaïdjanais Ilham Aliev et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian ainsi que le président russe Vladimir Poutine.

Selon ce dernier, les belligérants gardent «les positions qu'ils occupent», consacrant des gains de territoires importants de l'Azerbaïdjan, ce qui a entrainé des manifestations de colère en Arménie, où des manifestants ont envahi dans la nuit le siège du gouvernement et du Parlement.

(L'essentiel/afp)