Il soignait son mal de dos en s'injectant son sperme

Un homme de 33 ans souffrant de problèmes chroniques dans le bas du dos a soudainement ressenti une douleur sévère au niveau des lombaires, trois jours après avoir soulevé un lourd objet en métal. Le médecin qui a examiné le trentenaire a rapidement été intrigué par une zone rouge et enflée sur l'avant-bras de son patient. Questionné, l'homme a simplement répondu au toubib qu'il utilisait une «méthode innovante pour soigner son mal de dos». En clair, l'homme s'injectait son propre sperme dans les veines, pensant que cette technique lui permettrait de moins souffrir.

Pendant un an et demi, le trentenaire s'était injecté au moins une «dose» de sperme par mois, à l'aide d'une aiguille hypodermique achetée en ligne. Selon le «Irish Medical Journal», qui évoque ce cas, l'homme s'est raté à plusieurs reprises en réalisant ses injections et sa semence s'était propagée aux tissus entourant la veine. Résultat: une méchante inflammation, et un bras devenu dur comme du caillou.

Malgré cela, à aucun moment l'individu ne semble s'être inquiété du bien-fondé de sa méthode. Sans surprise, les tests effectués par le médecin ont révélé la présence d'une infection, et des antibiotiques ont été prescrits à l'apprenti toubib. Pendant son séjour à l'hôpital, les maux de dos du trentenaire ont diminué.

Les experts estiment qu'il s'agit là du premier cas d'injection intraveineuse de sperme. «Ce cas prouve que l'expérimentation médicale sans tests cliniques approfondis et en toute sécurité est dangereuse», ont conclu les médecins.

(L'essentiel/joc)