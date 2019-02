L'ex-​​numéro 3 du Vatican a été placé en détention

Un tribunal de Melbourne a ordonné mercredi le placement en détention du cardinal australien George Pell. L'ancien numéro trois du Vatican a été reconnu coupable de pédophilie. Le prélat de 77 ans, plus haut représentant de l’Église catholique condamné dans une affaire de pédophilie, est demeuré silencieux lors de l'audience de mercredi devant le tribunal de Comté de Victoria, à Melbourne, dans le sud du pays. Après l'annonce de son placement en détention, l'ancien archevêque de Melbourne et Sydney s'est incliné devant le juge et a été emmené sans menotte à l'extérieur de la salle d'audience.

Le cardinal a été reconnu coupable le 11 décembre d'un chef de pénétration sexuelle et de quatre chefs d'attentat à la pudeur contre deux enfants de chœur alors âgés de 12 et 13 ans en 1996 et 1997 dans la sacristie de la cathédrale de Melbourne, dont Mgr Pell venait d'être nommé archevêque. Pour des raisons légales, ce verdict n'a pu être annoncé que mardi. Ses avocats avaient obtenu que son placement en détention, qui aurait dû intervenir en décembre, soit différé car il devait subir d'urgence une double opération des genoux. Sa défense devait initialement demander à la cour d'appel une nouvelle libération sous caution dans l'attente de son procès en appel. Mais elle y a renoncé en indiquant qu'elle pensait «approprié qu'il attende de connaître sa peine». Une audience en ce sens est prévue le 13 mars.

Peu auparavant, le juge Peter Kidd avait jugé «évidente» la faute de l'ex-secrétaire pour l’Économie du Saint-Siège. «C'est un crime cruel et honteux», a dit le magistrat. «Il a impliqué un abus de confiance. Il a profité de deux jeunes garçons vulnérables». «Ils avaient été confiés à l’Église», a-t-il rappelé.

(L'essentiel/afp)