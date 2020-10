L’ouragan Delta a touché terre en Louisiane

L’ouragan Delta a atteint vendredi en début de soirée les côtes de la Louisiane, devenant ainsi la 10e tempête de l’année à toucher terre aux États-Unis, un record. L’État du sud du pays a déjà été sévèrement frappé par les intempéries ces derniers mois.

Delta a touché terre près de la ville côtière de Cameron vers 18h heure locale (1h samedi au Luxembourg), en catégorie 2 sur une échelle de 5, avec des vents allant jusqu’à 155 km/h, selon le centre national des ouragans (NHC). L’ouragan est devenu la 10e tempête portant un nom à frapper les États-Unis cette année, un chiffre jamais atteint. Six d’entre elles ont touché, à des degrés divers, la Louisiane.

Même si ses vents sont moins forts qu'un temps craint - les eaux froides à proximité des côtes de Louisiane lui ont fait perdre de l'énergie - Delta s'abat sur une zone du littoral américain déjà gravement endommagée par l'ouragan Laura à la fin du mois d'août. Les autorités appellent depuis plusieurs jours les quelque 75 000 habitants de Lake Charles à évacuer, car cette ville, connue pour ses raffineries de pétrole, est sur la trajectoire de la tempête, à moins de 100 kilomètres de Cameron.

«C'est trop stressant d'évacuer»

Vendredi en début d’après-midi, la pluie et le vent s’intensifiaient sur Lake Charles, dont les rues étaient totalement vides, donnant une impression de ville fantôme. Les panneaux de réouverture des magasins, dont on ne sait pas trop s'ils avaient été placés après la quarantaine liée à la pandémie de Covid-19 ou après Laura, sonnaient tristement faux.

La plupart des habitants avaient déjà évacué, par leurs propres moyens ou dans des bus mis à leur disposition par les autorités, ou étaient calfeutrés chez eux. Kristy Olmsted, 41 ans, fait partie du deuxième groupe. «C'est trop stressant d'évacuer», a-t-elle expliqué à l'AFP. Laura «était le pire, celui-là ne peut pas l'être», ajoute-t-elle en installant elle aussi des plaques de contreplaqué sur ses fenêtres et sa porte. Plus que Delta lui-même, elle craignait les clous, boulons et autres débris qui occupent encore les rues. De potentiels «missiles» selon le gouverneur de Louisiane John Bel Edwards, quand ils seront projetés dans les airs par les vents.

Environ 8 000 personnes qui ont quitté les environs à cause de Laura il y a six semaines ne sont toujours pas revenues, leurs habitations étant trop sérieusement endommagées. Selon les responsables municipaux de Lake Charles, 95% des habitations ont été touchées à des degrés divers par cet ouragan, l'un des plus violents à avoir jamais frappé la région, avec des vents encore plus forts que ceux de Katrina, qui avait détruit La Nouvelle-Orléans en 2005.

(L'essentiel/afp)