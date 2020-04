Enlevée et tabassée pour une histoire de jalousie

Deux femmes domiciliées dans l'Idaho ont été arrêtées cette semaine et mises en examen pour vol, enlèvement et agression avec une arme létale. Maddeline Ovard, 29 ans, et sa complice Tabatha McKnight, 37 ans, sont accusées d'avoir fait vivre un véritable enfer à une jeune femme de 32 ans, rapporte The Daily Beast. Le mobile? Maddeline et Tabatha étaient persuadées que la trentenaire sortait avec l'ex-copain de la première.

Retour au 24 mars dernier, aux alentours de 20h30. Chelsi Urias se trouve dans le garage d'un ami quand Maddeline, Tabatha et une troisième femme font irruption sur les lieux. Toutes trois sont masquées. Tout en lui proférant des menaces de mort, Maddeline frappe Chelsi au visage avec une clé à douille avant de la tabasser avec des poings en laiton. Tabatha s'acharne également sur la trentenaire, mais le rôle de la troisième femme masquée reste flou.

Taser, menaces, passage à tabac

Après ce déferlement de violence, Maddeline vole 400 dollars à sa victime ainsi que son téléphone portable et ses clés. Les trois femmes bandent les yeux de Chelsi, l'embarquent dans sa propre voiture, et conduisent jusque vers une résidence inconnue. Pendant le trajet, Tabatha tente d'utiliser un Taser dans le cou de la victime, mais l'engin ne fonctionne pas. Une fois arrivé à destination, le trio infernal tabasse une nouvelle fois la trentenaire.

Maddeline l'avertit qu'elle va lui «trancher la gorge», Tabatha ajoute qu'elle veut lui «tirer dessus». Les ravisseures retiennent leur victime encore quelques heures et continuent de la battre. Elles finissent par la nettoyer et la conduisent dans la région de Wolverine Canyon, où elles l'abandonnent en lui expliquant que si elle coopère, tout se passera bien.

C'est au petit matin du 25 mars que les autorités apprennent l'enlèvement de Chelsi. Un de ses amis a reçu, via Facebook Messenger, des vidéos de la victime et a alerté les forces de l'ordre. Ces images montrent la trentenaire ligotée, le visage couvert, se disputant avec Tabatha au sujet d'un certain Javier avec qui elle aurait couché.

Après quatre heures d'angoisse, Chelsi est finalement retrouvée et emmenée à l'hôpital dans un état critique: elle souffre d'une fracture du crâne, d'une hémorragie cérébrale, de multiples contusions, d'étourdissements et d'une perte de la vision. Maddeline et Tabatha avaient également rasé le crâne de la victime.

L'audience préliminaire de Tabatha est agendée au 22 avril, celle de Maddeline au 17. Quant à la troisième femme, on ignore encore si elle fera l'objet de poursuites.

