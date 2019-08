Des heurts à Jérusalem font de nombreux blessés

Des heurts ont éclaté dimanche entre policiers israéliens et fidèles palestiniens sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, au premier jour de l'Aïd al-Adha. Les autorités ont évoqué des dizaines de blessés. En raison des tensions, la police israélienne a bloqué l'accès du site aux juifs qui commémorent le même jour une importante fête religieuse, Ticha Beav.

Appelée Noble sanctuaire par les musulmans, mont du Temple par les juifs, l'esplanade des Mosquées est le troisième lieu saint de l'islam et le site le plus sacré pour les juifs. Le site, au cœur du conflit israélo-palestinien, se trouve à Jérusalem-Est, secteur palestinien de la ville occupé depuis 1967 par Israël, qui l'a ensuite annexé sans que cela ne soit reconnu par la communauté internationale. Les accès du site sont sous le contrôle des forces israéliennes. Mais le site lui-même est administré par le Waqf de Jérusalem, organisme qui gère les biens musulmans et qui, pour des raisons historiques, dépend de la Jordanie.

Les juifs sont autorisés à venir sur le site pendant des heures précises, mais ne peuvent pas y prier, pour éviter d'attiser les tensions. La crainte de voir Israël prendre le contrôle total du site mobilise chroniquement les Palestiniens. Ticha Beav est considéré comme l'un des jours les plus sombres du calendrier juif, car commémorant la date de la destruction de leurs deux Temples -par les Babyloniens en 587 avant J.-C. puis par les Romains en l'an 70.

(L'essentiel/afp)