Huit blessés dans une fusillade près de Milwaukee

Huit personnes ont été blessées lors d’une fusillade vendredi après-midi près de Milwaukee, dans l’État américain du Wisconsin, a indiqué la police locale, précisant que le tireur n’avait pas été appréhendé.

Les forces de l’ordre ont été alertées en début d’après-midi de tirs au centre commercial Mayfair Mall, dans la ville de Wauwatosa, en banlieue de Milwaukee, la plus grande ville de cet État du nord des États-Unis.

«Lorsque les secours sont arrivés, le tireur n’était plus sur les lieux», a déclaré la police de Wauwatosa dans un communiqué, soulignant que le danger n’était pas écarté et demandant à la population de se tenir à l’écart du lieu de la fusillade.

«Sept adultes et un adolescent ont été transportés à l’hôpital», ont annoncé les autorités, sans pouvoir préciser la gravité de leurs blessures. Selon le maire de Wauwatosa Dennis McBride, cité par ABC News, leur vie n’est pas menacée.

Le tireur, qui n’a pas été identifié, est un «homme blanc qui a la vingtaine ou la trentaine», a ajouté la police.

De nombreux employés s’étaient mis à l’abri à l’intérieur du centre commercial. «Nous sommes abattus et en colère», pouvait-on lire dans une déclaration sur Facebook du centre commercial, temporairement fermé. Selon le Milwaukee Journal Sentinel, au moins 40 véhicules des forces de l’ordre étaient présents sur place dans l’après-midi.

«Nos pensées vont vers les personnes blessées dans la fusillade du Mayfair Mall aujourd’hui», a déclaré sur Twitter le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers. «Nous pensons également à tous les clients et employés affectés par cet acte de violence et sommes reconnaissants envers les premiers secours qui ont aidé à mettre les gens à l’abri», a-t-il ajouté.

Our hearts go out to those who were injured in the shooting at Mayfair Mall today. Kathy and I are thinking of them and their families and wish them a full and speedy recovery.