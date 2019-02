Un tueur «vampire» se fait passer pour un médecin

Just in Russia. This nice guy on the picture,Boris Kondrashin was jailed in 1998 asa maniac disguise (cut his classmate to small pieces and drink his blood). After the release falsified the Doctor diploma and worked in the hospital until the last week.Ask me how he was exposed? pic.twitter.com/ty7fJmXb1o— Gennady Simanovsky (@GennadySimanovs) 31 janvier 2019

Au lycée, cet homme avait tué un camarade et bu son sang. Après dix ans passés en internement, ce Russe s'est fait embaucher à l'aide d'un faux diplôme. Les médias locaux ont rapporté vendredi qu'il avait été finalement démasqué et arrêté.

Identifié par les médias locaux comme Boris Kondrachine, il a été embauché par un hôpital alors qu'il avait été condamné en 2000 à suivre un traitement après «avoir commis un crime particulièrement grave», a indiqué le Comité d'enquête russe, principal organisme chargé des investigations criminelles, dans un communiqué.

Chronologie

En 1998, le tueur avait injecté un sédatif à un camarade avant de le démembrer et de boire son sang. Selon le site d'information local Znak.com, Kondrachine se «considérait comme un vampire». En août 2000, il avait été interné dans un hôpital psychiatrique après avoir été diagnostiqué schizophrène. À sa sortie d'hôpital dix ans plus tard, il avait été embauché comme médecin, chargé d'encourager les gens à ne pas boire d'alcool, à ne pas fumer et à faire de l'exercice. Son arrestation a pu avoir lieu grâce à son identification lors d'un forum médical par un psychiatre qui l'avait traité lors de son passage en internement.

(L'essentiel/afp)