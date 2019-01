Rejeté par les femmes, il préparait une tuerie

Christopher Cleary, 27 ans, a été arrêté samedi dernier à Provo (Utah). Face aux policiers, le jeune homme a avoué avoir planifié une tuerie de masse visant tout particulièrement les femmes. Son mobile? Toujours puceau, l'Américain n'en pouvait plus d'être sans cesse éconduit par la gent féminine et voulait se venger à sa manière. Ce sont plusieurs publications menaçantes sur Facebook qui ont mis la puce à l'oreille des autorités, explique ABC News.

Récemment, Cleary avait posté un message particulièrement inquiétant: «Tout ce que je voulais, c'est être aimé, mais personne ne s'intéresse à moi. J'ai 27 ans, je n'ai jamais eu de petite amie et je suis toujours vierge. C'est pourquoi je vais bientôt commettre une fusillade dans un lieu public et devenir le prochain tueur de masse», a-t-il écrit. Avant d'ajouter: «Je suis prêt à mourir et, pour toutes les filles qui m'ont rejeté, je rendrai la justice en tuant autant de filles que je verrai.»

Les enquêteurs craignaient que Cleary passe l'acte ce lundi, jour où plusieurs marches des femmes étaient organisées aux quatre coins de l'Etat. L'Américain, qui était en liberté conditionnelle après une condamnation pour harcèlement et menaces contre une femme, a été arrêté pour violation de peine et menaces de terrorisme. Il a avoué avoir écrit ce texte sur Facebook mais a assuré qu'il n'était pas dans son état normal à ce moment-là.

(L'essentiel/joc)